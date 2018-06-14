دوتيرتي: كنت فظا جدا مع الكويت وسأزورها قريبا

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه سيقوم قريبا بزيارة للكويت "من منطلق الامتنان".

وأضاف دوتيرتي خلال تصريح له في سياق كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال مراسم أداء اليمين من قبل رؤساء بلديات جرى انتخابهم حديثا في منطقة "سنترال لوزون" التابعة لولاية كلارك، قال: "سأسافر إلى الكويت كي أتوجه إليهم بالشكر لأنهم استجابوا لمطالبي. لذا، ومن منطلق الامتنان، سأوجه إليهم الشكر هناك".

وتابع: "كنت فظا بعض الشيء، بل كنت فظا جدا خلال الأيام الأولى للأزمة، لكن الكويتيين تغاضوا عن انفعالاتي اللفظية. لهذا سأذهب إليهم هناك".

لكن دوتيرتي لم يفصح عن التاريخ الذي سيقوم فيه بزيارة الكويت.

ويأتي هذا في أعقاب التوقيع رسميا في الحادي عشر من مايو الماضي، على مذكرة اتفاق بين الجانبين، تهدف إلى ضمان توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية الموجودة في الكويت.