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دوريات أميركية- تركية في منبج ومساع لخفض التوتر بين أنقرة والأكراد

دوريات أميركية- تركية في منبج ومساع لخفض التوتر بين أنقرة والأكراد
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