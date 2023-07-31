"دولة القانون" تفصل النائب بهاء النوري اثر اعتداء على ضابط شرطة

أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية الاسبق نوري المالكي، فصل النائب بهاء النوري من صفوف الائتلاف على خلفية شجار مع عناصر في المرور، واعانة احد ضباط الشرطة العراقية

وقال بيان صادر عن الائتلاف : "قرار الفصل جاء على خلفية الحادث الأخير الذي حصل مع ضباط من شرطة المرور، كما أنها تتقدم بوافر الشكر الى معالي السيد وزير الداخلية على حمايته لقوى الأمن الداخلي قادة ومراتب، وتكريمه لضباط المرور على ادائهم واجباتهم الوطنية وحرصهم على تطبيق القانون".

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لسيدتين تقومان بضرب ضابط شرطة برتبة رائد بعد ان حرر مخالفة سير كونهما اوقفتا سيارتهما بشكل مزدوج في الطريق في منطقة الحارثية، حيث توعدت إحداهما الضابط باسم النائب بهاء النوري.

وقال تقرير الشرطة انه وفي اعقاب قيام الضابط بمخالفة المركبة هجمت عليها السيدتين واهانتاه وقامتا بنزع رتبته العسكرية وقالت احداهما (سالسك في البيت الى جانب اختك) الى ان حضرت سيارة مظللة تحمل ارقام تسجيل حكومية باسم النائب المذكور واقلتا السيدتين وغادرت

وقد تعهدت كتلة ائتلاف دولة القانون بمحاسبة النائب بهاء النوري في حال ثبوت علاقته مع الامرأتين علما ان احدى المحطات الفضائية اشارت الى ان احدى السيدتين هي عشيقة النائب العراقي