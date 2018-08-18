دولة خليجية الثالثة عالميا في سرعة الانترنت

18.25 ميغابايت، أي حوالي ضعف المتوسط العالمي البالغ 9.13 ميغابايت في الثانية.



احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالميا في سرعة تنزيل البيانات عبر الإنترنت، على مؤشر "سبيدتيست غلوبال انديكس"، لشهر يوليو الماضي.

وبلغت سرعة تنزيل البيانات عبر الإنترنت في الدولة 55.17 ميغابايت في الثانية، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي والذي يبلغ 22.81 ميغابايت في الثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان".

كما بلغت سرعة التحميل على شبكة الإنترنت في الدولة خلال يوليو الماضي 18.25 ميغابايت، أي حوالي ضعف المتوسط العالمي البالغ 9.13 ميغابايت في الثانية.

ويتخصص المؤشر في رصد سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الإنترنت في دول العالم بصفة شهرية، وكان أحدث إصدار لهذا المؤشر، والذي تقوم بإعداده ونشره شهريا شركة "أوكلا" الأميركية، هو إصدار شهر يوليو الماضي.