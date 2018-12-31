دولة ساموا أول بلد يستقبل 2019

دولة ساموا الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، أول بلد في العالم يودع عام 2018 ويستقبل 2019.

احتفلت مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد 2019، بعروض مبهرة من الألعاب النارية عند أبرز معالمها مثل دار الأوبرا وجسر الميناء.

وأشار موقع "غارديان" البريطاني إلى أن تكلفة الاحتفال لهذا العام بلغت 5.78 مليون دولار، وتعد الأكبر التي يشهدها خليج سيدني، واستمرت لمدة 12 دقيقة.

وكانت دولة ساموا الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، أول بلد في العالم يودع عام 2018 ويستقبل 2019.