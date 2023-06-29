دولة عربية تحتفل بعيد الاضحى اليوم الخميس

احتفل المسلمون في معظم الدول العربية والإسلامية ودول العالم، امس الأربعاء باول ايام عيد الأضحى المبارك، الا ان بعض الول الاسلامية ومنها دولة عربية احتفلت بالمناسبة اليوم الخميس

وكانت رؤية هلال ذو الحجة قد تعذر رؤيته في المملكة المغربية خلافا للسعودية، ليبدأ شهر ذو الحجة لديها يوم الثلاثاء الماضي، واعلنت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن ملك المغرب محمد السادس، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

والى جانب المغرب احتفلت ماليزيا وبروناي وأندونيسيا، الهند، سيريلانكا، نيبال، بنغلاديش بعيد الاضحى اليوم الخميس

ويعود سبب التباين والاختلاف في تحديد أول يوم عيد الأضحى إلى كون بعض البلدان تعتمد على الرؤية بالعين المجردة للهلال، وأخرى لا يُكتفى فيها برؤية شخص واحد أو شخصين خاصة إذا كان الجو صحواً، في المقابل فان دولة اخرى وهي الغالبية تعتمد على الحساب الفلكي، في حين تزاوج بعض الدول بين الرؤية والحساب.