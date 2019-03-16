دولة عربية تستخدم الطائرات بدل التاكسي لخدمة مواطنيها

سكان الإمارات سيتمكنون من التنقل بطائرات كهربائية

أعلنت أكاديمية التدريب الفني الإماراتية، عن افتتاح مكاتب لتأجير الطائرات الكهربائية اعتبارا من أكتوبر القادم، على غرار مكاتب تأجير السيارات المنتشرة، شرط تلقي التدريب اللازم.

وأفادت الأكاديمية، لوكالة أنباء الإمارات، بأن "التحليق بهذه الطائرات متاح للشباب من عمر 14 عاما عقب اجتيازهم فترة التدريب في نادي غنتوت للطيران في أبوظبي".

وقال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية لاحج سيف الفلاسي، إن "تصنيع الهيكل الخارجي للطائرة الكهربائية تم في سلوفينيا، فيما جرى تجميع كامل الطائرة وتركيب بطارياتها ومحركها الكهربائي بأيد إماراتية 100 في المائة داخل دولة الإمارات".

وأضاف أن "الطائرة، التي يصل سعرها إلى 400 ألف درهم تستطيع التحليق بارتفاع 13 ألف قدم وبسرعة 180 كيلومترا في الساعة، ولمدة 90 دقيقة كاملة باستخدام بطاريتين من الليثيوم، تسمح إحداهما بالطيران لنصف ساعة إضافية في حالات الطوارئ".

وأشار الفلاسي إلى أن هذه الطائرات "صديقة للبيئة"، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتحمل اسم "ألفا الكترو"، وأن الطائرة ستستخدم في نادي "غنتوت" بغرض التدريب على الطيران، الذي تصل تكلفته إلى 100 درهم في الساعة الواحدة.

وأوضح أن "الطائرة تحتوي على دراجتين كهربائيتين، يتم حملهما على متنها واستخدامهما للتنقل عند الهبوط على الأرض داخل النادي، فيما لا تتجاوز مدة شحنهما 15 دقيقة".

وتوقع أن تحدث هذه الطائرات تحولا كبيرا في صناعة الطائرات الكهربائية، مؤكدا أنها حصلت على التراخيص الدولية للطيران العام الماضي وحلقت في أجواء دولة الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا