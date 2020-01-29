دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الإمارات​ية، اليوم الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بيان وزارة الصحة والذي جاء فيه التالي: "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

وأكدت الوزارة في بيانها أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس .

وأشارت الوزارة في بيانها أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.