دولة عربية تعلن القبض على 73 شخصاً مارسو الرذيلة (صور)

اعتقلت الشرطة الكويتية 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، حيث تم احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واعلنت وزارة الداخلية عبر إدارة الإعلام الأمني عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه "استمرارا لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارات مباحث المحافظات وإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 73 رجلا وامرأة من مختلف الجنسيات".
واوضحت الوزارة أنه تم اعتقال المضبوطين في "12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق هي، المهبولة، جليب الشيوخ، السالمية، العدان، جنوب السرة، مبارك الكبير، والجهراء، مقابل مبالغ مالية". ونشرت صورا مموهة لوجوههم.