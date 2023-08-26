دولة عربية تعلن القبض على 73 شخصاً مارسو الرذيلة (صور)

اعتقلت الشرطة الكويتية 73 شخصا من عدة جنسيات، بتهمة "ممارسة الرذيلة"، مقابل مبالغ مالية، حيث تم احالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واعلنت وزارة الداخلية عبر إدارة الإعلام الأمني عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه "استمرارا لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارات مباحث المحافظات وإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 73 رجلا وامرأة من مختلف الجنسيات".

ضبط (73) شخصاً من مختلف الجنسيات في (12) قضية مختلفة بتهمة ممارسة الرذيلة في عدة مناطق بالبلاد



الإعلام الأمني:

استمراراً لمتابعة ورصد كافة الظواهر السلبية الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارات مباحث المحافظات وادارة حماية الآداب العامة… pic.twitter.com/0scv1O0VG9 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 26, 2023

واوضحت الوزارة أنه تم اعتقال المضبوطين في "12 قضية مختلفة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في عدة مناطق هي، المهبولة، جليب الشيوخ، السالمية، العدان، جنوب السرة، مبارك الكبير، والجهراء، مقابل مبالغ مالية". ونشرت صورا مموهة لوجوههم.