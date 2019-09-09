سيدة لبنانية تعلن عن قيام دولة عربية جديدة

أعلنت دكتورة لبنانية الأصل نادرة ناصيف قيام “مملكة الجبل الأصفر” خلال قمة أوديسا في أوكرانيا.. وقالت رئيسة وزراء المملكة إن الدولة التي تقع بين مصر والسودان شمال شرق إفريقيا ستعمل على توفير حياة كريمة للمهاجرين العرب والمسلمين على أراضيها التي تبلغ مساحتها 2060 كيلومترا مربعا.

وكانت تقارير نفلا عن مصادر اشارت الى ان عدد الدول التي أكدت حضورها لقمة أوديسا بصفة رسمية هي تقريباً ٢٤ دولة منها ٤ دول عربية بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية ذات الإختصاص المحدد أبرزها: هيئة الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، منظمة الأمن والتعاون، في مدينة أوديسا الأوكرانية.

لكن من هي مملكة الجبل الأصفر وماهو هدفها؟ فحسب مصادر حكومية رسمية بهذه الدولة (هي: مملكة الجبل الأصفر) هي دولة عربية ذات سيادة تقع في الشرق الأوسط من شمال شرق القارة الأفريقية، حيث يحدها من الشمال جمهورية مصر العربية ومن الجنوب جمهورية السودان، وتبلغ مساحتها الإجمالية ٢٠٦٠ كيلومتر مربع

سوف يخرج ملك #مملكة_الجبل_الأصفر - حفظه اللّٰه تعالى - وعدد من أعضاء الدولة في مؤتمر ومنتدى أمام الصحافة العالمية خلال أيام للحديث بشكل مفصل عن الدولة وطرح كافة الملفات المتعلقة بها، وشرحها بشكل وافي.



كما سيدشن خلال المؤتمر - بإذن اللّٰه تعالى - عدداً من المشاريع بالمملكة. — د. نادرة ناصيف (@pm_kym) September 9, 2019

كان الهدف من تأسيسها وضع حد لإنتشار اللأجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية بالعالم التي وصلت لأعداد حسب إحصائيات دولية قاربت إلى مانحو ٨٠ مليون شخص وهو رقم خطير، وذلك من خلال توطينهم وفق سياسات قانونية معينه. هدفت الرؤية الوطنية لهذه الدولة ببناء دولة نموذجية ذات ناتج إقتصادي قومي يؤهلها أن تكون في مقدمة الدول مما يرفع من مستوى دخل الفرد والأسرة وذلك وفق رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التنمية المستدامة.

إستقبال الطلبات على المواطنه له إجرائات وشروط رسمية أساسية، سوف نفصح عنها وطريقة التقديم عليها - بإذن اللّٰه تعالى - خلال أيام، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة محلياً ودولياً. https://t.co/bZh1n59uuf — د. نادرة ناصيف (@pm_kym) September 8, 2019

لكن الأهم ماهو الموقف الدولي تجاه مشروع مملكة الجبل الأصفر؟ فبحسب خبراء يستند حق "الجبل الأصفر” في الإعتراف بإقامة الدولة على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي بإتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول التي صدرت في ٢٦ ديسمبر ١٩٣٣م ، في المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية ، الذي تم به تدوين النظرية التقريرية للدولة ، وأصبحت جزءًا مقبولًا من القانون الدولي العرفي لتصبح الدولة ، كما هي محددة في النظرية التقريرية ، تُرى كشخص في القانون الدولي إذا استوفت معاييرها، حيث وقد التزمت مملكة الجبل الأصفر بمعايير الدولة كما حددتها إتفاقية مونتيفيديو مما يجعلها نافذة بالقانون الدولي.