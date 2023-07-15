دولة عربية ضمن العشرة الاوائل عالميا في ضخامة اسطولها الجوي

حجزت دولة عربية مكانا لها ضمن قائمة العشرة الاوائل لاكبر اساطيل الطيران الحربي، والذي احتلت فيه الولايات المتحدة المرتبة الاولى بفارق كبير عن روسيا صاحبة المركز الثاني

وحسب ما اورد التصنيف السنوي لموقع "غلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية واللوجستية، فقد احتلت الولايات المتحدة الاميركية صدارة القائمة بامتلاكها الاسطول الجوي الاكبر على مستوى العالم الى جانب بعض المزايا المساندة .

واحتلت مصر مكانا لها بين الدول العشرة باكبر اسطول جوي حيث احتلت المرتبة الثامنة بامتلاكها لـ 1069 طائرة عسكرية، منها 245 مقاتلة/اعتراضية و341 طائرة تدريب، واشارت المصادر الى ان امتلاك مصر حاملتي طائرات هليكوبتر، مع 92 طائرة هليكوبتر هجومية، حيث يمثل هذا العدد سابع أكبر أسطول من هذا النوع في العالم.

وتقدمت مصر على تركيا التي حلت في المرتبة التاسعة لامتلاكها 1065، وتلتها فرنسا في المركز العاشر بـ1004 طائرة عسكرية.

السعودية اقتربت من الترتيب المتقدم بامتلاكها بـ897 طائرة حيث احتلت المرتبة 12 عالميا ، اما الامارات العربية المتحدة فاحتلت المركز 20 لامتلاكها 565 طائرة والجزائر في المركز 21 بـ547 طائرة.

عربيا ايضا:

سورية المرتبة 29 بحيازتها لـ453 طائرة

العراق في المرتبة 31 بـ361 طائرة

الأردن في المركز 37 بـ256 طائرة

المغرب بـ250 طائرة.

قطر في المرتبة 48 بامتلاكها لـ198 طائرة

السودان في المركز 51 بـ191

اليمن 53 بعدد طائرات بلغ 177

تونس في المرتبة 56 بـ152 طائرة.

عمان المركز 63 بـ128 طائرة

ليبيا بـ127 طائرة

البحرين 67 بـ116 طائرة

الكويت في المركز 69 بـ114 طائرة

لبنان في المركز 82 بـ78 طائرة

موريتانيا في المركز 113 بـ23 طائرة.

واعتمد التصنيف على مجموعة عوامل منها، عدد الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة (الهليكوبتر) في جميع صنوف الخدمة (القوات الجوية، وطيران الجيش، والبحرية). وأعداد المدربين وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والمروحية والقاذفات.

الترتيب العالمي