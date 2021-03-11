دولتان الاكثر اصابة عربيا بالكورونا

تقدمت دولتان في قائمة الاكثر اصابة بين الدول العربية بعد ان سجلت خلال الاسابيع الماضية ارقاما ومعدلات قياسية بالوفيات والاصابات

الاردن ولبنان في رأس قائمة الاصابات

أظهرت إحصاءات نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، تقدم الأردن ولبنان قي قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا.

ووفق الإحصاء، فقد استمر العراق بتصدر القائمة بـ740472 إصابة، و13645 حالة وفاة، تلاه المغرب بـ 487286 إصابة، و8705 حالة وفاة.

وحل الأردن ثالثا في القائمة، متخطيا الإمارات بعدد الإصابات والوفيات، حيث سجل حتى اليوم، 442202 إصابة، و5046 حالة وفاة.

أما الإمارات، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة مع تسجيل 417909 إصابة، و1353 حالة وفاة.

في موازاة ذلك، دخل لبنان إلى القائمة، فحل خامسا على مستوى الإصابات التي سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134.

رقم قياسي بالكورونا في الاردن

وسجل الأردن اليوم الخميس 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية قياسية تشهدها البلاد. وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 457,151 فيما بلغ عدد الحالات النشطة 69,033. كما تم تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 5169 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 446، فيما غادرت 299 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3644 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 382,949.

لبنان: المزيد من اللقاحات

وفي بيروت استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في مكتبه في الوزارة، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار وتابع معه الخطة الوطنية للقاحات.

وقد لفت الوزير حسن إلى "أهمية تكثيف دعم لبنان في ما يواجهه من تحديات على شتى الأصعدة، ولا سيما لجهة زيادة كمية اللقاحات التي يتم استلامها تباعا، خصوصا وأن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحولت الإعتمادات اللازمة في وقت مبكر".

العراق يدخل مرحلة الخطر

قالت وزارة الصحة العراقية، الخميس، إن البلاد دخلت مرحلة "تفشي الوباء"، بالتزامن مع تسجيل حصيلة عالية من الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 5 آلاف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر القول إن "الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية".

وأضاف البدر: "سندخل نحو التفشي أو قد دخلنا في ذلك، وخصوصا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية أشد وأكثر من سابقتها وتصيب الأطفال والشباب".

ودعا المواطنين إلى "الالتزام بارتداء الكمامات للحد من انتشار الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 5170 إصابة بالفايروس خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأعلى هذا العام، لكن حصيلة الوفيات ظل قليلة نسبيا بعد تسجيل 26 حالة.

وبعد ارتفاع الحالات إلى نحو 5 آلاف يوميا في سبتمبر الماضي، سجل العراق تراجعا ملحوظا، وصولا إلى نحو 800 حالة إصابة يوميا في ديسمبر الماضي.

كورونا: ارقام عالمية

من جهة أخرى، أظهر إحصاء "رويترز" أن ما يزيد على 117.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و741114.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.