دول الاتحاد الأوروبي ترفض ضم السعودية للائحة السوداء

ارشيف

رفض أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 28 الأربعاء بالإجماع مقترحا للمفوضية الاوروبية بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولا أخرى وذلك بعد ضغوط من واشنطن والرياض، الأمر الذي انتقدته منظمة الشفافية الدولية.

وشكل هذا الرفض الذي كان متوقعا بعد انتقادات وجهت للمنهجية المتبعة، صفعة للمفوضية الاوروبية التي كانت اقترحت في 13 شباط/فبراير الماضي اضافة سبع دول جديدة للائحة ما يرفع عدد الدول في اللائحة الى 23 دولة تنطوي على "مخاطر عالية" بشأن تبييض الاموال.

وقال كارل دولان مدير منظمة الشفافية الدولية "إن دول الاتحاد الاوروبي ال 28 فوتت فرصة اظهار التزامها بمكافحة تبييض الاموال والفساد العالمي".

وكانت المنظمة حضت الثلاثاء الدول الاوروبية على تأييد هذه اللائحة مشيرة الى فضائح تبييض أموال مؤخرا بينها ما كشفته جمعية "الابلاغ عن الجريمة والفساد المنظم" بشان العديد من البنوك الاوروبية بينها الالماني كوميرسبنك.

وقرر ممثلو الدول ال 28 في اجتماعهم ببروكسل بالاجماع رفض مقترح المفوضية، بحسب ما افادت ماريا توماسيك المتحدثة باسم المجلس الاوروبي في تغريدة.

وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل الخميس.

ويتوقع ان تعلق المفوضة الاوروبية المكلفة قضايا العدل فيرا جوروفا على القرار الخميس على الارجح، بحسب متحدث.

وبين الدول السبع التي اقترحت المفوضية الاوروبية اضافتها الى اللائحة السوداء في 14 شباط/فبراير علاوة على السعودية، بنما وساموا واربع مقاطعات اميركية هي ساموا الاميركية وغويام وبورتو ريكو والجزر العذراء الاميركية.

وعلى غرار السعودية وبنما لا توجد هذه المقاطعات الاميركية الاربع على لائحة مجموعة العمل المالي الدولي المكلفة تنسيق الجهود العالمية لتطهير النظام المالي العالمي، والتي ترأسها حاليا واشنطن.

-لا عقوبات-

وبين ال 16 دولة المدرجة سابقا في اللائحة باعتبار أنها لا تبذل جهودا كافية لوقف تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، كوريا الشمالية واثيوبيا وايران وباكستان والعراق.

ولا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات لكنه يلزم المصارف الأوروبية تشديد القيود على التعاملات المالية للافراد والمؤسسات المالية في هذه الدول.

وبين خمسين دولة تفحصت وضعها المفوضية، خلصت الاخيرة الى وجود "عيوب استراتيجية" في 23 دولة في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

واشادت الولايات المتحدة الجمعة بالتخلي عن هذه اللائحة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أنه "امر مشجع ان يتغلب المنطق لدى الدول الاعضاء مقارنة بالموقف الدغمائي للمفوضية".

وكانت السعودية عبرت، لدى اعلان المفوضية في 13 شباط/فبراير عن موقفها، عن الاسف هذه المبادرة التي تأتي في ظل مناخ متوتر أعقب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الاول/اكتوبر 2018.

ووجهت المملكة السعودية رسالة الى القادة الاوروبيين تحمل توقيع الملك سلمان، اعتبرت فيها قرار المفوضية "مفاجئا وغير متوقع".

وحذرت الرسالة من عواقب مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي الى "صعوبات في التجارة وتدفق الاستثمارات بين المملكة والاتحاد الاوروبي".

اما مجموعة العمل المالي الدولي فقد عبرت عن "قلقها الكبير" حيال اللائحة السوداء المقترحة من بروكسل مشددة على "دورها المركزي" في هذا المجال.