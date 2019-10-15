دول الاتحاد الأوروبي توافق على وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد أن بدأت البلاد عملية عسكرية في شمال سوريا.

وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً يقول فيه إن الدول الأعضاء “تلتزم بمواقف وطنية قوية فيما يتعلق بسياسة تصدير الأسلحة إلى تركيا”.

وأدان البيان، الذي صدر عن اجتماع لوكسمبورغ لوزراء الخارجية، قصف تركيا لسوريا، وشجع البلاد على وقف تقدمها العسكري.

وجاء في البيان ” يدين الاتحاد الأوروبي العمل التركي الذي يقوض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة بأسرها”.

وأفادت بوليتيكو أن الدول لم تضع حظراً رسميا على الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن بعض الدول، بما فيها ألمانيا وفرنسا وفنلندا والسويد، نفذت حظر الأسلحة على تركيا. (القدس العربي)