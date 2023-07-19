دول الخليج تبحث فرص التعاون مع إيران

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي رغبتها في إجراء محادثات مع إيران وفقًا للمواثيق الدولية، وفقًا لتصريحات الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، لقناة "الجزيرة".

وأكد البديوي أن جميع الدول الخليجية رحبت بعملية التطبيع بين السعودية وإيران، وأن هذا التطبيع يساهم في استقرار المنطقة.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أهمية إنشاء آلية للحوار والتعاون بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي.

ورحب عبد اللهيان بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد لقاء لوزراء خارجية دول المنطقة في نيويورك، وأقترح فكرة إنشاء منتدى للحوار والتعاون يشمل جميع الدول الواقعة على ضفتي الخليج العربي.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن التعاون والصداقة هما الطريق لتحقيق التنمية والتقدم في المنطقة والحفاظ على مستقبل أفضل وأكثر أمنًا وازدهارًا، مشيرا إلى أن إيران ملتزمة بمضاعفة جهودها لتحقيق ذلك.

تأتي هذه التصريحات بعد الزيارات الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية وقطر وعمان والكويت والإمارات، ووصفت المحادثات التي جرت مع كبار المسؤولين في تلك الدول بأنها إيجابية وبناءة، وتشجع الجميع وتعزز الأمل في مستقبل أفضل وأكثر أمنًا وازدهارًا للشعوب في المنطقة.

