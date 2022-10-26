دول الخليج تختتم مناورات برية مشتركة في السعودية

اعلنت القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي "درع الجزيرة"، اختتام مناورات مشتركة اجرتها في السعودية على مدى خمسة أيام بهدف "رفع الجاهزية القتالية".

وتتألف درع الجزيرة من قوات من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان المنضوية في مجلس التعاون الخليجي الذي تأُسس عام 1981، ومقره الرياض.

وأقرت دول مجلس التعاون تأسيس "قوات درع الجزيرة" للدفاع وردع أي اعتداء في 1982، وبعد 4 سنوات بدأ تمركزها في حفر الباطن.

وقالت وكالتا الانباء السعودية والبحرينية ان المناورات التي جرت في مدينة الملك خالد العسكرية في محافظة حفر الباطن شرقي السعودية، حضرها "قادة وممثلو القوات البرية في دول مجلس التعاون"، وجاءت "ضمن سلسلة من التمارين المشتركة للوقوف على أعلى مستوى من الجاهزية القتالية".

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء العمانية أن المناورات حظيت ب"اهتمام كبير من قبل القيادات العسكرية في دول مجلس التعاون"، مضيفة ان مشاركة الجيش العماني "تأتي في إطار خطة التدريب التي تنتهجها قيادته لإدامة المستوى العالي في الأداء والجاهزية القتالية".

وبدوره قال الجيش الكويتي في بيان، إن مشاركته "تأتي ضمن إطار سلسلة من التمارين المشتركة لتحقيق التعاون والتكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس".

وتشهد المنطقة زخما في التدريبات العسكرية المشتركة منذ بداية العام، في ظل أزمات عالمية وصراعات مسلحة.