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دول اوروبية تحذر ترامب: خطة السلام ستفشل ما لم تكن على اساس حدود 67

دول اوروبية تحذر ترامب: خطة السلام ستفشل ما لم تكن على اساس حدود 67
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