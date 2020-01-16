دول تطالب ايران بدفع تعويضات لضحايا الطائرة الاوكرانية

طالبت 5 دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، التي أسقطت الأسبوع الماضي بصاروخ من الحرس الثوري، مودية بحياة 176 راكباً، معظمهم كنديون وإيرانيون، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وطلبت الدول الخمس من إيران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.

بدوره، طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، في مؤتمر صحافي بخصوص الطائرة الأوكرانية بعد الاجتماع، الخميس، بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية، وقال "على إيران التعاون الكامل".

كما أضاف "علينا التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها".