دول عربية تسجل أرقاما قياسية باصابات ووفيات كورونا

المؤشرات الجديدة التي سجلتها كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، دفعت سلطاتها لاتخاذ إجراءات أِشد صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا.

مع تخفيف دول عربية الإجراءات المشددة للوقاية من تفشي كورونا، تصاعدت الإصابات بالفيروس مسجلة أعلى معدلاتها اليومية في الكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس.

هذا الأمر شكل مؤشرا ومحفزا لتلك الدول وغيرها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لعدم الوقوع في الفخ ذاته.

ـ الكويت

وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 1962 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة تمثل أعلى معدل يومي في البلد الخليجي.

ووفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات 342 ألفا و929، منها 1888وفاة، و322 ألفا و897 حالة تعاف.

من جانبه، قال مجلس الوزراء، في بيان الاثنين، إن وضع تفشي كورونا في البلاد يشهد "عدم استقرار ملحوظ في الآونة الأخيرة، جراء تزايد عدد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج بالعناية المركزة".

ـ سلطنة عمان

في مسقط، سجلت وزارة الصحة، الاثنين، 41 وفاة بالفيروس، وهو أعلى رقم يومي تسجله السلطنة.

ووفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، الأربعاء، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 254 ألفا و656، منها 2816 وفاة، و222 ألفا و344 حالة شفاء.

وأعادت السلطنة فرض إجراءات الإغلاق المشددة بعد تصاعد الإصابات، بالتزامن مع نقص حاد في أسرة المستشفيات وسط انتشار متغيرات الفيروس شديدة العدوى.

إذ فرضت مجددا، اعتبارا من الأحد، حظر التجول الليلي يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا.

ـ البحرين

في المنامة، أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني، الثلاثاء، تحديث إجراءات الدخول عبر مطار البحرين الدولي بداية من الجمعة المقبل.

وأوضحت الهيئة، وفق وكالة الأنباء البحرينية، أنه سيكون مطلوبا من جميع المسافرين القادمين للمملكة، سواء الحاصلون على اللقاح وغيرهم، إبراز شهادة فحص "PCR" معتمدة قبل الصعود للطائرة.

يأتي ذلك في ضوء تصاعد الإصابات بالفيروس في المملكة، التي أعلنت، في 22 مايو/ أيار الماضي، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بواقع 2858 حالة.

ووفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 263 ألفا و689، منها 1326 وفاة، و256 ألفا و63 حالة شفاء.

ـ تونس

سجلت تونس، الاثنين، أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بواقع 2478 حالة.

ووفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 387 ألفا و773، منها 14 ألفا و223 وفاة، و339 ألفا و65 حالة تعاف.

ولم ينخفض معدل الوفيات اليومية في البلاد منذ أبريل/ نيسان الماضي عن 60 حالة يوميا، وكانت أعلى حصيلة يومية في 23 من الشهر ذاته بـ ‎107 وفيات.

وتشهد تونس خلال الفترة الحالية وضعا صحيا حرجا، وتم إعلان الحجر الصحي الشامل في أربع ولايات، هي القيروان (وسط) وسليانة وباجة (شمال غرب) وزغوان (جنوب العاصمة).

ووفقا للقوانين التونسية، يعاقب المخالفون لحظر التجوال بغرامات مالية قدرها 50 دينارا ( 17.8 دولارا).

ويطبق حاليا، في تونس حظر تجوال من العاشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا، طوال أيام الأسبوع، بينما يختلف توقيته في القيروان وزغوان، حيث يطبق من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا، نظرا للوضع الوبائي الحرج فيها.