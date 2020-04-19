دول عربية تسجل مزيدا من الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

سجلت العديد من الدول العربية الاحد، مزيدا من الوفيات والاصابات بفيروس كورونا، وتصدرت السعودية باعداد الاصابات بواقع 1088 حالة، فيما سجلت خمس وفيات جديدة ليرتفع الاجمالي الى 97.

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد، تسجيل 1088 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 9362، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغ 1398 حالة.

وأضاف أن آليات الفحص والعلاج موحدة في مناطق المملكة كافة. وأكد أن الفحوص المخبرية تعتمد عاملي "السرعة والدقة" معا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألف فحص.

وكانت وزارة الداخلية وضمن توسيع الإجراءات لمحاربة كورونا، أعلنت السبت، عزل حيين في منطقة الأحساء شرق المملكة.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الأحد، في مصر إلى 239، بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا، و15 وفاة، و31 حالة شفاء.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ 3144 منها 239 وفاة، و732 حالة تعافي.

وفي المغرب، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، في تصريح صحفي، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2855، عقب تسجيل 170 حالة.

وأشار إلى رصد 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 141.

كما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 327 حالة، إثر تعافي 13 شخصا، بحسب الوزير المغربي.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و392 ألفا، توفي منهم أكثر من 164 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 614 آلاف، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 8 وفيات بالفيروس، ما رفع الإجمالي في البلاد إلى 375 .

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار: "تم تسجيل 8 حالات وفاة و95 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى ألفين و629 إصابة من ضمنها 375 وفاة، و1047 متعاف".

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 479 إصابة و4 وفيات جراء الفيروس، فيما تعافي 98.

وبذلك ترتفع حصيلة الفيروس في الإمارات إلى 6 آلاف و781 إصابة، من ضمنها 41 وفاة، و1286 حالة تعاف، حسب بيان للوزارة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 26 إصابة ترفع الحصيلة إلى ألفِِ و539، بينها 82 وفاة و1009 متعافٍ.

وفي فلسطين، أعلنت الحكومة تسجيل إصابتين بكورونا.

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في بلدة يطا جنوبي الضفة الغربية، ليرتفع الإجمالي إلى 322، منهم 13 في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية الأحد، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 والإصابات إلى 39.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة.

كما نقلت "سانا" عن وزارة صحة النظام أن إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن 39 شفي منها 5 وتوفيت 3 حالات.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل 29 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 164، بينهم 7 وفيات.

وقالت الوزارة في بيان، على تويتر: "نتائج التحاليل كشفت عن 29 حالة إيجابية بفيروس كوفيد-19 في البلاد، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء".

ويرتفع العدد الإجمالي المسجل في عموم الصومال إلى 164، توفى منهم 7، فيما تماثلت 3 حالات للشفاء.

وحتى مساء الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و395 ألفا، توفي منهم أكثر من 164 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 615 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.