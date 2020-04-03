دول عربية تسجل مزيدا من الوفيات والاصابات بكورونا

ارتفع الجمعة، عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب والكويت وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ارتفع الجمعة، عدد ضحايا فيروس كورونا في المغرب والكويت وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 47 والمصابين إلى 735، عقب تسجيل 3 وفيات و27 إصابة جديدة.

جاء ذلك في إحصائيات جديدة للوزارة، على الموقع الخاص بتطورات انتشار الفيروس في البلاد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 417.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 82.

من جانبه، أعلن مستشفى الأمیري (حكومي) بالكويت، في بيان، أن مقیما هنديا توفي إثر أزمة قلبیة، تبين لاحقا إصابته بكورونا.

وأوضحت أن "ربط الوفاة بسبب الإصابة بكورونا تم رفعه لوزارة الصحة وینتظر تصنیف منظمة الصحة العالمیة".

في السياق، أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، تسجيل 21 إصابة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 252 بينهم حالة وفاة واحدة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حالات الشفاء من الفيروس وصلت إلى 57.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 508 حالة.

وأضافت في تقريرها على موقعها الخاص بمستجدات كورونا أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 17، فيما بلغ عدد المتعافين 46.

فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 171.

وقال ملحم في مؤتمر صحفي إن "الإصابات لأشخاص في محافظتي القدس وطولكرم (شمال)".

ومن بين مجمل الإصابات 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و16 ألفا، توفي منهم أكثر من 53 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 213 ألفاً.