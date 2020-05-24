دول عربية تسجل وفيات جديدة بكورونا، وتونس تأمل عودة السياحة مطلع تموز

سجلت الجزائر والسعودية والكويت والمغرب الاجد، وفيات جديدة بوباء كورونا، وذلك في وقت أعربت فيه تونس عن الأمل في عودة السياحة اليها مطلع يوليو/تموز المقبل، مؤكدة ان الوباء كورونا في البلاد بات تحت السيطرة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، تسجيل 8 وفيات بكورونا، و193 إصابة، و152 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و306، بينها 600 وفاة، و4 آلاف و578 متعاف.

من جانبه، أفاد محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي بتسجيل وفاة واحدة بالفيروس، و27 إصابة، وتعافي 65 مريضا.

وأشار اليوبي إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 7 آلاف و433، منها 199 وفاة، و4 آلاف و703 حالات شفاء.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 4 إصابات بكورونا، وتعافي حالة واحدة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 708، منهم 9 وفيات، و442 حافة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 11 وفاة، و2399 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ألفين و284 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 72 ألفا و560، بينها 390 وفاة، و43 ألفا و520 حالة تعاف.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، تسجيل 8 وفيات بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى رصدها 838 إصابة و370 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 21 ألفا و 302، بينها 156 وفاة، و6 آلاف و117 حالة تعاف.

أما في قطر، فسجلت وزارة الصحة، في بيان، حالتي وفاة، وألفاً و501 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 43 ألفا و714، بينها 23 وفاة، و9 آلاف و170 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر بيان على "تويتر"، تسجيل 291 إصابة بالفيروس، وشفاء 116 مصاباً.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و93، بينها 13 وفاة، و4 آلاف و581 حالات تعاف.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، إنها سجلت 23 إصابة بالفيروس، و48 حالة شفاء.

وأشارت أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و429، منها 4 آلاف 686 متعاف، فيما استقرت الوفيات عند 198.

أما في لبنان، فقد أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا، فيما استقرت الوفيات عند 26 حالة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها بـ "تويتر"، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و114، بينها 26 وفاة، و688 حالة تعاف.

وفي سوريا، نقلت وكالة أنباء النظام (سانا) تسجيل وزارة الصحة 16 إصابة بالفيروس إضافة إلى شفاء 4 مرضى.

وبذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا 86 بينها 4 وفيات و41 متعاف.

عودة السياحة لتونس

الى ذلك، أعرب رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ الاجد، عن أمله في عودة السياحة ببلاده مطلع يوليو/تموز المقبل، مؤكد ان وباء كورونا في البلاد بات تحت السيطرة.

وقال الفخفاخ خلال زيارة لدار للمسنين في مدينة سوسة التي تعد احد الوجهات السياحية في شرقي البلاد "تحكمنا بصفة كبيرة بالوباء بإمكانياتنا".

وأضاف "بقليل من الصبر نقضي هذا العيد وستعود الحياة كما كانت عليه".

وتابع: "نأمل أن تعود السياحة بداية من شهر جويلية (يوليو/تموز)".

وأكد أن "هذا مهم لسوسة وكافة المناطق السياحية".

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت العائدات السياحية في تونس تراجعا بنسبة 15.08 بالمئة، إذ بلغت 976.5 مليون دينار (334.4 مليون دولار) منذ مطلع العام وحتى 20 أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع تونس أن تصل خسائر القطاع السياحي إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ويوفر قطاع السياحة في تونس أكثر من 400 ألف فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة، كما يعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد.

وحتى فجر الأحد، سجلت تونس 1048 إصابة بكورونا، بينها 48 وفاة و914 متعافيا.

والخميس الماضي، أعلنت السلطات التونسية اعتزامها إعادة فتح المساجد والمطاعم والمقاهي، في 4 يونيو/حزيران المقبل، مع استمرار تشديد المراقبة لمنع تفشي كورونا.

