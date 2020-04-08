دول عربية تشدد إجراءات الحجر الصحي وتفرج عن سجناء

مع اقتراب بداية شهر رمضان، عززت عدة دول عربية إجراءات الحجر الصحي الذي تفرضه لمنع تفشي فيروس كورونا، فحظرت التجمعات الدينية. كذلك قامت بعض هذه الدول بإطلاق سراح سجناء خوفا من انتشار الوباء بينهم.

فقد أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عفوا عن نحو 600 سجين بينهم 336 أجنبيا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء. ولم يذكر المصدر إن كان هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا أو لاقتراب شهر رمضان.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية على تويتر الأربعاء أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفواعن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا.

ولم تذكر التغريدة إن كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم لقرب شهر رمضان الذي يبدأ أواخر الشهر الجاري.