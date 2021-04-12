دول عربية تعلن الثلاثاء أول رمضان وعُمان تصوم الأربعاء

أعلنت السعودية ودول عربية عدة مساء الإثنين، ثبوت رؤية هلال رمضان، وبحيث يكون غدا الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل، في حين أعلنت سلطنة عمان أن الرؤية لم تثبت، وان الأربعاء، سيكون غرة رمضان.

وتعتمد الدول الإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة في اعتماد دخول الشهر المعظم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي، أن ”المحكمة العليا تعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان“.

وفي الإمارات، أعلنت لجنة تحري هلال شهر رمضان، أن غدا الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

كما أعلنت مملكة البحرين أن يوم غد الثلاثاء هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

وأعلن مفتي الاردن الشيخ عبدالكريم الخصاونة إن يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وكانت كُل من تونس ومصر والعراق ولبنان والكويت أعلنت أن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد الثلاثاء هو اول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات يمنية منذ عام 2014، أن الإثنين هو المتمم لشعبان، والثلاثاء أول شهر رمضان، وفق وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بالحكومة غير المعترف بها.

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، أن بعد غد الأربعاء 14 إبريل سيكون أول أيام الشهر الفضيل في السلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.