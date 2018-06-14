دول عربية واسلامية عدة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت دول عربية واسلامية عدة الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين والأردن والعراق واليمن ولبنان ومصر وسوريا أن عيد الفطر يصادف الجمعة، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

بدورها أعلنت كل من روسيا وإيران وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر.

يشار إلى أن معظم الدول العربية والإسلامية قد دعت في وقت سابق لتحري هلال شوال مساء الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

وكان مركز الفلك الدولي قال، الأسبوع الماضي، إنه "يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي"، وعليه من "المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو يوم عيد الفطر السعيد في جل دول العالم".