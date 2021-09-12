دول غربية تنضم للامم المتحدة في الدعوة لانتخابات "حرة ونزيهة" في ليبيا

انضمت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا الأحد، الى الامم المتحدة في دعوة الأطراف الليبية الى إجراء "انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة".

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك لسفاراتها في ليبيا إنها "تنضم إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش في حث جميع الأطراف الليبية على ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021".

واعتبر البيان ان إجراء "مثل هذه الانتخابات، وفق ما تم إقراره في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع".

وتحظى هذه الانتخابات بدعم من قرار مجلس الأمن 2470، حيث تعتبر خطوة هامة لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد البلاد.

وأعلن مجلس النواب عن قواعد الانتخابات الرئاسية، فيما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدما في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعت هذه السفارات الجميع للانخراط في الانتخابات التي ستقام في 24 من ديسمبر المقبل، ومراعاة المخاوف المشروعة للشعب الليبي.

ورحبت السفارات بإلاجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بهدف تسهيل الاستعدادات لإجراءات الانتخابات، وضمان توفير التمويل الكافي للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشارت إلى أن الجميع يدعم استعدادات السلطات الليبية المؤقتة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لمحاربة المعلومات المضللة خلال الحملات الانتخابية وزيادة الوعي بين الناخبين، وضمان مشاركة متساوية للمرأة الليبية في الانتخابات كناخبة ومرشحة أيضا.

وأبدت السفارات دعمها لجميع الأطراف اللذين أبدوا استعدادا لطي صفحة الصراعات الماضية، واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبيبة والالتزام بالانتقال السلمي للسلطة.

وشددت السفارات على الجميع بأهمية الامتثال للتدابير المتعلقة بعدم انتهاك حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار الذي فرضه مجلس الأمن.

وكان كوبيش قد قدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة ستواصل دعمها للجهود التي تفضي إلى تحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.