دول متقدمة ضمن قائمة لأعلى 11 دولة في جرائم اغتصاب

4 بلدان متقدمة ضمن قائمة لأعلى 11 دولة في جرائم اغتصاب بالعالم

جاءت الولايات المتحدة والسويد وأستراليا وبلجيكا ضمن قائمة لأعلى 11 دولة في معدل جرائم الاغتصاب حول العالم لعام 2018.

القائمة نشرها موقع "trendrr"، المختص بعرض قوائم الصدارة العالمية في مختلف الأصعدة، استنادا إلى إحصاءات لمراكز ومنظمات بحثية محلية ودولية.

ويعد الاغتصاب جريمة في القانون الإنساني الدولي، ويعاقب عليها القانون في جميع الدول، إلا أن حد العقوبة يختلف من دولة إلى أخرى؛ حيث يتراوح بين السجن لفترة معينة أو مدى الحياة، أو الإعدام، أو الإخصاء سواء جراحيا أو كيميائيا.

وسنويًا تصدر مؤسسات بحثية تقارير تسلط فيها الضوء على الدول التي تشهد أعلى معدلات الاغتصاب والعنف الجنسي في العالم.

وقال الموقع إنه استند في الإحصائية إلى حالات الاغتصاب لكل 100 ألف شخص من السكان، وهو، بحسب الموقع نفسه، مؤشر أفضل من الاستناد إلى العدد الإجمالي لحالات الاغتصاب المبلغ عنها.

ونستعرض فيما يلي قائمة لـ11 دولة احتلت المراتب الأولى في نسب الاغتصاب حول العالم لعام 2018.

والدول بالترتيب كالآتي:

1- جنوب إفريقيا

احتلت جنوب إفريقيا المركز الأول في معدلات جراءم الاغتصاب في العالم، حسب الدراسة التي أجريت لعام 2018؛ حيث تم تسجيل 65 ألف حالة اغتصاب واعتداءات جنسية أخرى، ما يعني أن نسبة الحوادث بالنظر إلى عدد السكان بلغت 127.6 حادثة لكل 100 ألف مواطن.

وكانت دراسة أجريت في 2012، خلصت إلى أن جنوب إفريقيا لديها واحدة من أعلى معدلات الاغتصاب في العالم.

وتعتبر جنوب إفريقيا مجتمعا متعدد الثقافات، ومع ذلك، فإن الرسم البياني للاعتداءت الجنسية بها يكون دائمًا مرتفعا.

2- بوتسوانا

تأتي في المرتبة الثانية من حيث أعلى جرائم الاغتصاب، وهي دولة حدودية مع جنوب إفريقيا، بواقع 93 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة.

وعلاوة على ذلك هناك أيضًا الكثير من الحالات غير المسجلة ما يعني أن النسبة قد تكون أعلى من ذلك بـ3 إلى 5 مرات.

وحسب الموقع، فإن بوتسوانا لديها واحدة من أعلى معدلات الإصابة بمرض الإيدز في العالم.

3- ليسوتو

تعتبر ليسوتو الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، واحدة من أفقر البلدان في العالم؛ حيث يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر.

وتعد جريمة الاغتصاب في ليسوتو أحد القضايا الاجتماعية الرئيسية؛ حيث تم تسجيل حالات اغتصاب تتراوح بين 82 و88 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وفي 2008، كانت حوادث الاغتصاب التي سجلتها الشرطة الوطنية في البلد الإفريقي الأعلى عالميا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

4- السويد

تأتي السويد في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث الدول التي تتصدر معدلات جرائم الاغتصاب، والأولى أوروبيًا وغربيًا، بواقع 64 حالة اعتداء جنسي لكل 100 ألف شخص.

واللافت في الأمر أن السويد تعد واحدة من الدول الأكثر تقدما في العالم، ورغم ذلك، تتعرض كل واحدة من بين 3 سويديات إلى الاعتداء الجنسي بعد مرحلة المراهقة.

وفي 2012، سجلت السلطات السويدية 66 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة، وفقا للبيانات المقدمة من المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة (حكومي).

5- نيكاراغوا

جاءت نيكاراغوا في المرتبة الخامسة بعد السويد، حيث بلغ عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها 32 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وسجلت الشرطة الوطنية لهذا البلد 14 ألفًا و377 حالة اغتصاب، في الفترة بين 1998 و2008.

ومنذ 2008، أقرت البلاد حظر الإجهاض، واعتباره غير قانوني.

6- غرينادا

غرينادا هي جزيرة في البحر الكاريبي، تقع شمال دول أمريكا الجنوبية، بتعداد سكان بلغ 107 آلاف و825، عام 2017.

وبلغ عدد حوادث الاغتصاب المسجلة 30.6 حالة لكل 100 ألف نسمة، مسجلة انخفاض كبير من إحصائيات سابقة وصلت 54.8 حالات لكل 100 ألف من السكان.

ويعد هذا الرقم كبير جدًا، رغم أن العقوبة بحق مرتكبي جريمة الاغتصاب في هذا البلد قد تكون السجن لمدة 15 سنة.

7- أستراليا

تعد نسبة معدلات الاغتصاب في أستراليا عالية نسبيًا، رغم أنها انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، من 91.6 حالات عام 2003، إلى 28.6 حالات عام 2018، على أساس 100 ألف نسمة.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن حوالي 15 إلى 20 بالمائة فقط من الحالات يتم إبلاغ الشرطة بها.

8- سانت كيتس ونيفيس

سانت كيتس ونيفيس هي دولة صغيرة، تضم جزيرتين صغيرتين في البحر الكاريبي. ويعتمد اقتصاد هذه الجزيرة اعتمادًا كليًا على السياحة.

ويسجل هذا البلد سنويًا نحو 14 أو 15 حالة اغتصاب.

ورغم أن هذه الإحصائية صغيرة، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن سكان الجزيرة يبلغ حوالي 50.000 فقط، فإن النسبة بذلك تكون بواقع 28.6 لكل 100.000 نسمة.

9- بنما

هي إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية، يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين نسمة، ويتمتع مجتمعها بثقافة متنوعة؛ وتشتهر عاصمتها بنما سيتي بناطحات السحاب الحديثة، والنوادي الليلية والكازينوهات.

تعتبر بنما إلى حد كبير دولة مسالمة، ومعدلات الجرائم فيها منخفضة، ومع ذلك، فإن من دواعي القلق الرئيسية لدى السلطات أن البلاد تعاني من معدل مرتفع من الاعتداءات الجنسية على النساء.

ففي المتوسط كان لديها أكثر من 25 حالة اغتصاب لكل 100 ألف نسمة سنويا؛ فيما كانت آخر الأرقام السابقة المسجلة بلغت 28.3 لكل 100 ألف من السكان.

10- بلجيكا

في 2008، بلغ معدل حالات الاغتصاب التي تم إبلاغ الشرطة البلجيكية عنها 26.3 لكل 100 ألف نسمة، وفق بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

إلا أن تلك الحوادث أخذت في التصاعد في السنوات الأخيرة، ووصلت عند 27.9 حالة اغتصاب لكل 100 ألف من السكان.

ويُعرَّف الاغتصاب في بلجيكا بموجب المادة 375 من قانون العقوبات بأنه فعل من أفعال الاعتداء الجنسي، أيا كان نوعه وبأي وسيلة، يرتكب ضد شخص دون رضاه.

11- الولايات المتحدة

قال موقع "ترندر" إن معدلات الاغتصاب في الولايات المتحدة تبعث على الأسى الشديد بالنسبة إلى البلد الأعلى والأقوى في العالم.

وحسب الموقع، فإن معدل جريمة الاغتصاب كان سابقًا بواقع أكثر من 30 حالة لكل 100 ألف نسمة، إلا أن هذا الرقم انخفض في السنوات الأخيرة إلى 27.4 لكل 100 ألف من السكان، ما يضعها عند المرتبة الـ11 في قائمة الدول الأعلى في حالات الاغتصاب.

ووجدت دراسة أجراها مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات وزارة العدل أن 91% من ضحايا الاغتصاب المسجلين هم من الإناث و9% من الذكور.

وأكدت أن غالبية الحوادث تتم داخل أماكن مغلقة، وأن واحدة من بين كل 6 نساء أمريكيات تتعرضن لمحاولة اغتصاب.

ووفقًا للجمعية الطبية الأمريكية، فإن العنف الجنسي والاغتصاب هما أكثر الجرائم العنيفة التي يقل الإبلاغ عنها.

ولا يوجد توافق رسمي حول عدد حالات الاغتصاب، فقد سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي 85 ألف و593 حالة في 2010، في حين سجلت مراكز مكافحة الأمراض بالبلاد نحو 1.3 مليون حادثة.

كل 107 ثوان، يتم الاعتداء جنسيًا على شخص واحد في الولايات المتحدة، وكل عام هناك نحو 293 ألف ضحية من ضحايا الاعتداء الجنسي.

%68 من الاعتداءات الجنسية بالولايات المتحدة لا يتم إبلاغ الشرطة بها، في حين 98% من المغتصبين لا يقضون حتى يوما واحدا في السجن، حسب موقع "ترندر".