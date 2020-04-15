دول مجموعة العشرين تُعلق ديون الدول الأكثر فقرا

أعلنت مجموعة العشرين، الاتفاق على إجراءات لتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقرا التي أصابها وباء فيروس كورونا اعتبارًا من الآن ولمدة عام واحد.

ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة ”بشروط مكافئة“.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة الأربعاء، "نحن نؤيد تعليق مدفوعات خدمة الديون لفترة زمنية محددة لأشد البلدان فقراً".

وبعد اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة العشرين، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن دول مجموعة العشرين وافقت على "تعليق الديون"، "بالإجماع" بهدف منح الدول النامية "مساحة للتنفس" وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجدعان إن تعليق الديون يتطلب فقط من الدول العمل مع صندوق النقد الدولي وسيوفر نحو 20 مليار دولار من السيولة الفورية.

وأضاف الجدعان، أن دول مجموعة العشرين، ضخت 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وأوضحت مجموعة العشرين في بيانها، أن وزراء مالية المجموعة قررت العمل على "الاستجابة السريعة لمساعدة البلدان المحتاجة، ودعم الاستقرار المالي العالمي".

كان قادة مجموعة العشرين G20، أعلنوا التزامهم بـ"عمل كل ما يلزم للتغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد"، مؤكدين في بيان، في أعقاب اجتماع القمة الافتراضي، في وقت سابق، أنهم لن يدخروا جهدًا لحماية الأرواح والوظائف والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتعهد زعماء المجموعة، خلال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس والذي استضافته المملكة العربية السعودية، بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.