دونالد ترامب: سوف نخنق تركيا

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".



وقال على تويتر: "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا".

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!