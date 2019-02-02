ترامب: هناك فرصة جيدة لإعلان حالة طوارئ وطنية لبناء الجدار الحدودي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك لم تتقدم وإنه قد يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتجاوز الكونغرس وبناء الجدار.

وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “لا نحقق أي شىء مع الديمقراطيين”.

وأضاف في إشارة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية: “أعتقد أن هناك فرصة جيدة لقيامنا بذلك.”

ولم يذكر ترامب على نحو مؤكد ما إذا كان سيعلن حالة الطوارئ الوطنية، التي ستمكنه من تمويل بناء الجدار الحدودي بدون موافقة الكونغرس، لكنها ستواجه بالتأكيد تحديات قانونية.

وأضاف ترامب، إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية “سيساعد العملية”.

ووافق ترامب على إعادة فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 15 شباط/فبراير الجاري للسماح بإجراء مفاوضات مع الديمقراطيين بعد 35 يوما من الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 من الشهر الجاري، ربما يتم إغلاق الحكومة مجددا، وإجبار مئات الآلاف من الموظفيين الاتحاديين على العمل بدون أجر أو تسريحهم بشكل مؤقت.

وأشار الرئيس إلى أنه سيتحدث عن قضية حالة الطوارئ الوطنية خلال إلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل، وقال للصحافيين، يوم الجمعة “استمعوا جيدا لخطاب حالة الاتحاد، أعتقد أنكم ستجدونه مثيرا للغاية”.

د ب أ