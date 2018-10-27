دويك يطالب عباس بالالتزام بنص الدستور الفلسطيني

يجب على قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الإعلان الفوري رفع العقوبات عن قطاع غزة

طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، الرئيس محمود عباس بالالتزام بنصوص الدستور والمحافظة على مفاصله والمؤسسات السيادية التي ينظم عملها القانون الفلسطيني.

وقال دويك، في بيان صحفي السبت، "يجب على قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الإعلان الفوري رفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية"، محذرا السلطة من العبث بالمؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني.

وأضاف دويك، "أي قرارات تستهدف المجلس التشريعي باطلة، وأي محاولة لخلط الأوراق عبر الإدعاء بتسريبات إعلامية كاذبة عن نية رئاسة المجلس التشريعي صياغة المشهد الفلسطيني عارية عن الصحة، لفهمنا أن الانتخابات هي البوابة الوحيدة لتأسيس نظام سياسي متين".

وأكد دويك على أن الانتخابات النزيهة، هي المرجع لتمثيل الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يحتم على الجميع التوجه لها، كونها الطريقة الوحيدة لبناء سليم للمؤسسات الفلسطينية، وغير ذلك يعد انقلابا على مبادئ الدستور.