دوي انفجارات في سماء ريف دمشق

دوت اصوات انفجارات قوية في سماء ريف دمشق فجر الجمعة، فيما قال التلفزيون السوري الرسمي انها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية "لصواريخ معادية".



ونقلت وكالة انباء سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية محاولة استهداف بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت الصواريخ الإسرائيلية المعادية، وأسقطت معظمها قبل وصولها إلى هدفها.

وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف في سوريا على مر السنين لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

وتقول إسرائيل علنا إنها تستهدف قواعد إيران والمليشيات المتحالفة معها، مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي لها مقاتلون منتشرون في سوريا، فضلا عن شحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة إلى وكلاء مختلفين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020 وحده، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.