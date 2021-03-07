دوي انفجار بمدينة الظهران، وواشنطن تحذر رعاياها

أفادت وكالة أنباء "رويترز" استنادا إلى مصادر أهلية محلية، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران، التي يقطنها 6 آلاف أمريكي، شرق السعودية.

,قال ساكنان إنهما سمعا دوي انفجار في المدينة لكن لم يُعرف سببه، كما لم يرد تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية.

وأبلغ أحد الساكنين ”رويترز“ أن الانفجار وقع الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية، في حين قال الآخر إن الانفجار وقع الساعة الثامنة مساءً.

وبالتزامن، أعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، عن تنفيذ عملية هجومية على السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.

أصدرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية بيانًا نصحت فيه رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية، وتفجيرات في الظهران، والدمام، والخبر.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.

ويأتي معظم إنتاج المملكة من النفط من المنطقة الشرقية بالسعودية وبها منشآت التصدير التابعة لشركة أرامكو.

وأصدرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية بيانًا نصحت فيه رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية بعد تقارير عن احتمال هجمات صاروخية، وتفجيرات في الظهران، والدمام، والخبر.

تفكيك صاروخ حوثي في اليمن

التحالف يدمر مسيرات حوثية

وفي وقت سابق الاحد، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي اعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه جازان بالمملكة.

وكان التحالف قد أكد اعتراض وتدمير ما مجموعه 12طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 مسيرات، ليرتفع العدد إلى 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا.

وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

التحالف أكد في وقت سابق رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وعرض التحالف لقطات لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين من نوع "صماد" أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية يوم الاحد.

كما عرض فيديو تدمير مسيرة مفخخة حوثية من نوع "قاصف" أطلقت نحو السعودية.

تحالف دعم الشرعية يعرض لقطات لاعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة من نوع “قاصف” أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه #السعودية اليوم.#العربية pic.twitter.com/yiedDGpIkC — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 7, 2021

عملية نوعية للتحالف ضد الحوثيين

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن، فيما أكد في وقت لاحق عن تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب.

وفي وقت لاحق، استهدفت مقاتلات التحالف القدرات والعناصر الإرهابية الحوثية ضمن جهود الإسناد والدعم من التحالف للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن "المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر"، مضيفاً: "سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

مسيرة دمرها التحالف أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان وخميس مشيط

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 12 طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة اليوم الأحد.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا. وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

