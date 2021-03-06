دوي انفجار ببيروت ودياب يهدد بالامتناع عن إدارة الحكومة

سمع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية ببيروت السبت، فيما هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجار في الضاحية الجنوبية ببيروت اليوم السبت.

وأبلغت مصادر أمنية بأن شيئا مجهولا انفجر أثناء قيام شاحنة برفع نفايات في مكب. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي الغضون، قال دياب في كلمة “إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز إليه رغم أنه يخالف قناعاتي”، مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة.

وتساءل دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: "ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار".

وأضاف: "هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة".

وتابع: "الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟".

ولفت إلى أنه لا حل للأزمة المالية التي تعيشها البلاد حاليا من دون مفاوضات مع البنك الدولي.

واستقالت حكومة دياب إثر انفجار بيروت في الرابع من أغسطس آب الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت.

وجرى تكليف سعد الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.

