دوي انفجار يرعب اللبنانيين

دوى انفجار قوي في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت، سبب الرعب لدى سكان المنطقة اعاد للاذهان مأساة انفجار ميناء بيروت سيما وانه شوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عن السبب في البداية

وسارعت "الوكالة الوطنية للإعلام" للتوضيح بأن "ما تردد عن سماع دوي انفجار في منطقة قصقص في بيروت ناتج من حرق لدواليب (اطارات سيارات) مستعملة في بؤرة في المنطقة، وأنه قد تم إخماد الحريق".

وذلك بعد أن أشارت صفحات إخبارية محلية إلى أن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة قصقص ناتج عن انفجار مولد كهرباء، فيما عادت لتصحيح خبرها وإيضاح سبب الحريق.

المشاهد الأولية لانفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص - بيروت#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/aJtP1IhOkn — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 6, 2022