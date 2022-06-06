  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. دوي انفجار يرعب اللبنانيين

دوي انفجار يرعب اللبنانيين

منشور 06 حزيران / يونيو 2022 - 12:24
الانفجار الذي سمع في منطقة قصقص ناتج عن انفجار مولد كهرباء
الانفجار الذي سمع في منطقة قصقص ناتج عن انفجار مولد كهرباء

دوى انفجار قوي في منطقة قصقص بالعاصمة اللبنانية بيروت، سبب الرعب لدى سكان المنطقة اعاد للاذهان مأساة انفجار ميناء بيروت سيما وانه شوهدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في المنطقة، وسط تضارب المعلومات عن السبب في البداية 

وسارعت "الوكالة الوطنية للإعلام" للتوضيح بأن "ما تردد عن سماع دوي انفجار في منطقة قصقص في بيروت ناتج من حرق لدواليب  (اطارات سيارات) مستعملة في بؤرة في المنطقة، وأنه قد تم إخماد الحريق".

وذلك بعد أن أشارت صفحات إخبارية محلية إلى أن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة قصقص ناتج عن انفجار مولد كهرباء، فيما عادت لتصحيح خبرها وإيضاح سبب الحريق.

 

 

 

 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...