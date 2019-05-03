دية خالد نقا العازمي لـ هداية سلطان تدخل كتاب غينيس

من المرجح ان تسجل "دية المقدم خالد نقا العازمي" والبالغة 10 ملايين دينار كويتي للكاتبة هداية سلطان ضمن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، باعتبارها أكبر دية تم جمعها خلال 24 ساعة في العالم.

وقال القائمون على الحملة انه وخلال جمع التبرعات فقد اقترح البعض ان يتم التنسيق مع ادارة كتاب غينيس للاشراف على العملية ولتكون دية خالد العازمي، كأكبر دية تجمع، خلال 24 ساعة فقط

ومن المنتظر ان يتم تسجيل هذا السبق باسم (حملة دية خالد نقا العازمي)

وافاد منسق الحملة خالد راعي الفحماء في تصريحات صحفية انه "بفضل الله وفزعة أهل الكويت عامة وأبناء قبيلة العوازم خاصة»، تم جمبع الدية

وقتلت الكاتبة الكويتية هداية سلطان السالم قبل 18 عاما على يد ضابط كويتي وقد عادت قضيتها الى الواجهة مع حملة لجمع التبرعات لإنقاذ قاتلها خالد ذياب العازمي من الإعدام بعدما طلبت أسرتها 10 ملايين دينار كويتي كدية لها.

هداية السالم

وتعتبر هداية سلطان السالم من ابرز نساء الكويت المثيرات للجدل وهي صحفية وكاتبة ومالكة لمجلة المجالس السياسية وتعد أول امرأة كويتية تعمل كرئيسة تحرير.

وخلال عمليها سجل لها قيامها بشن حملات مناهضة للفساد والدفاع عن حقوق النساء في الكويت حتى انها قتلت اثناء استعدادها لحضور مؤتمر المرأة والثقافة الذي تستضيفه جمعية المرأة الكويتية، في 20 مارس 2001 حيث توقفت في إشارة مرور في الوقت الذي ترجل فيه المقدم خالد ذياب العازمي من سيارته وأفرغ ست رصاصات في رأسها من مسدسه المرخص من قبل الحكومة بينما كانت هي في سيارتها الرولزرويس.

اعترافات الجاني

كان المقدم خالد يحمل مسدسا مرخصا من الحكومة وقال انها قتلها ردا على مقالاتها التي اساءت لشرف قبيلة العازمي ونساءها، حيث المتداول ان حديث الضحية كان عن تقاليد وعادات أهل الكويت وكيف كانت أسرتها تستعين براقصات من قبيلة العوازم إحدى قبائل الكويت الأصلية.