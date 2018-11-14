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ديفيد هيرست: ابن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشن حرب في غزة

ديفيد هيرست: ابن سلمان حاول إقناع نتنياهو بشن حرب في غزة
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