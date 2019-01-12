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ديمقراطية مدافعة عن الأسد تترشح لرئاسة أمريكا في 2020

ديمقراطية مدافعة عن الأسد تترشح لرئاسة أمريكا في 2020
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