المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا

أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن الأخير سيحضر الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سورية وسيترأس هناك اجتماعا للدول الضامنة.

وورد في بيان مكتب المبعوث الأممي أنه وبعد التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر قبول الدعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا "حيث سيترأس في إطار عملية جنيف ووفقا لقرار مجلس الأمن 2254 اجتماعا مع ممثلي إيران وروسيا وتركيا، الدول التي دعت لعقد اجتماع سوتشي في يناير 2018".

وأضاف مكتب دي ميستورا: "هذا الاجتماع سيسهم في تسريع التوصل إلى نتيجة ملموسة على مسار تشكيل اللجنة الدستورية، استنادا للبيان المشترك حول سورية الصادر في اسطنبول في 27 أكتوبر 2018 عن رؤساء تركيا وفرنسا وروسيا ومستشارة ألمانيا، والذي دعا إلى التأسيس والانعقاد المبكر للجنة الدستورية".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت الخارجية الكازاخية أن دي ميستورا سيترأس الوفد الأممي الذي سيشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانا يومي 28 و29 نوفمبر بصفة الجهة المراقبة