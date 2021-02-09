د. محمد عناد اقوى المرشحين لمنصب السفير السوري في قطر

البوابة- خاص

يعد المعارض السوري البارز الدكتور محمد عناد سليمان من اقوى المرشحين لخلافة السفير الراحل نزار الحراكي الذي توفي يوم السادس من ديسمبر 2020 في اسطنبول.



يعود اسم الدكتور محمد عناد بقوة للمرة الثانية فقد كان احد المرشحين لهذا المنصب أول مرة مع نزار الحراكي وريما فليحان.

وللعاصمة القطرية خصوصية في التعامل الدبلوماسي مع المعارضة السورية ، حيث احتضنت اول سفارة لقوى الائتلاف والمعارضة بعد طرد ممثل نظام الاسد منها ، لتتبعها نحو 13 عاصمة عربية وغربية، لتكرس بذلك وفي خطوة واسعة فكرة الاطاحة بنظام الحكم القائم في دمشق والذي يواجه ثورة شعبية كبيرة.

برنامج عمل

وبداية شباط/ فبراير قدم الدكتور محمد عناد سليمان برنامج عمل السنة الاولى كمرشح لمنصب السفير في الدوحة، حظي باهتمام وانتباه القوى الوطنية والثورية مجتمعة ، بالاضافة الى استحسان من الجالية السورية المقيمة في دولة قطر .



يذكر ان الدكتور عناد وهو باحث سوري، حاصل دكتوراه فى اللُّغة العربيَّة اختصاص نحو وصرف، جامعة دمشق 2008 ، وهو عضو عامل في مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة، وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية.

له مؤلفات ومقالات من بينها: "دراسات وأبحاث في بنية الكلمة العربية"، و" جموع التكسير بين القاعدة والنص."، وله عشرات المقالات في الفكر اللغوي، وشؤون السياسة في العالم العربي.

محاولة اختطافة من قبل حزب الله

وكان قد اعلن الثورة على النظام السوري منذ بداية الانتفاضة الشعبية وتصدر الصفوف الاولى في الاحتجاجات الى ان غادر الى لبنان حيث تعرض لمحاولات اختطاف من قبل عناصر حزب الله اللبناني ، قبل ان يغادر الى العاصمة الاردنية حيث واصل عمله الدؤوب الى جانب صفوف المعارضة السورية، وما يزال مستمرا في النضال لاسقاط النظام القائم في دمشق

فيما يلي برنامج وخطة عمل السفير المرشح الدكتور محمد عناد سليمان:

الخُطَّة الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة في دولة قطَر

أولًا: تخفيضُ الرُّسوم المفروضة على تصديق الأوراق الثُّبوتيَّة، بحيث تُخفَّضُ بنسبة 50% على الورقة الأولى، و30% على الورقة الثَّانية، و20% على الورقة الثَّالثة فما فوق.

ثانيًا: العملُ على افتتاح مدرسة ثانية لاستيعاب جميع الطُّلاب من أبناء الجالية، وتحديد عدد الطلاب في كل فصل بـ 20 طالبًا، بخلاف ما عليه الحال الآن وهو 40 طالبًا في كل فصلٍ في المدرسة الحاليَّة.

ثالثًا: توفير فرص عمل في المدرسة الجديدة للمعلمين والإداريِّين من أبناء الجالية العاطلين عن العمل، والزَّائرين بعد الحصول على الموافقات الخاصَّة بتصريح العمل من الجهات القطريَّة المعنيَّة.

رابعًا: إنشاءُ صندوقٌ مالي خاصِّ بالجالية يعمل على أمور:

منها: دفعُ الرُّسوم المفروضة على تجديد الإقامات، وتسيير الأوراق المتصلة بها، لمن لا دخْلَ ماليًا ثابتًا لديه، أو عجز عن دفعها لأوضاع خاصَّة.

ومنها : دفع الأجرة الشَّهرية لمنازل المواطنين العاطلين عن العمل، أو منعتهم أوضاعهم الخاصَّة عن دفعها.

ومنها : تغطية النَّفقات الطبيَّة لمن لا يحملون بطاقات الضَّمان الصِّحِّي من الزَّائرين والمقيمين إن وُجدت هذه الحالات.

ومنها : المساعدة في تغطية النَّفقات اللازمة والنَّاتِجَة عن حالات الوفاة التي تقع في دولة قطر من أبناء الجاليَّة السُّوريَّة.

ومنها : تقديم مساعدات شهريَّة للعاطلين عن العمل ريثما يتمُّ تأمين فرص عمل مناسبة لهم.

خامسًا: العملُ على تسهيل الإجراءات الخاصَّة بلمِّ الشَّمل، أو تمديد الزِّيارات، أو تسهيلات السَّفر الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة.

لكن هل ينظر الائتلاف إلى برامج العمل؟ أم يعتمد كعادته المحاصصة الحزبية والمناطقية التي كانت وبالا على الثورة؟ وهل سينظر الائتلاف إلى المصلحة العامة؟ أم المصالح الضيقة التي من شأنها أن تسهم في إغلاق السفارة وربما إعادتها إلى النظام.

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