ذعر وحيره.. كيف وصل تمساح ضخم إلى مسبح منزل خاص؟

شكل وجود تمساح يصل طوله إلى 10 أقدام في مسبح خاص داخل أحد المنازل صدمة كبيرة للعائلة.

وفوجئت عائلة تتخذ من ولاية فلوريدا الأمريكية موطنا لها بوجود تمساح عملاق في مسبح منزلهم الخاص، مما أصابهم بذهول كبير وحيرة شديدة حول وجوده داخل البركة وكيفية وصوله إلى داخل المنزل.

وقامت العائلة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها بالإتصال بخدمة الإشراف على الحياة البرية في الولاية وطلب المساعدة العاجلة منهم.

وقال تود هاردويك الخبير في اصطياد التماسيح لوكالة يو بي آي للأنباء إنه "مجرد تمساح، أراد الاستمتاع بالسباحة.

وبين هاردويك: أن من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها من يقوم بالإمساك بالتماسيح انزلاقها بسبب الماء.

موضحا أن وصول التمساح إلى بركة السباحة عن طريق فجوة في الفناء الخلفي للمنزل، حيث قام بالتسلل من خلال إحدى القنوات المائية.

وثقت تسجيل مقطع فيديو عملية الإمساك بالتمساح الذي تم اعادته لاحقا إلى المياه المالحة.