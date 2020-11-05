ذهاب ترامب لا يعني ذهاب صفقة القرن

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الخميس، إن ذهاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال نجاح المرشح جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يعني اختفاء صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، أن “صاحب صفقة القرن هو نتنياهو والحركة الصهيونية العنصرية وإدارة ترامب كانت مجرد غلاف لها”.

وأكد أن نتنياهو بدأ من الآن محاولة إدخال أفكار وأهداف صفقة القرن كمشروع لتصفية القضية الفلسطينية وفرض التطبيع إلى الإدارة الديمقراطية إن نجحت في الانتخابات، بما في ذلك الترويج لضم المستعمرات الاستيطانية تحت عنوان تبادل الأراضي.

وذكر البرغوثي، أن “بايدن أكد عزمه إبقاء السفارة الأمريكية في القدس، ولم نسمع بعد موقفا أمريكيا حازما ضد الاستعمار الاستيطاني، الذي يمثل ضما تدريجيا للأراضي المحتلة”.

وقال البرغوثي، إن “المراهنة لا يجب أن تكون على من سيكون في الإدارة الأمريكية أو على العودة إلى نهج المفاوضات السابق، بل على ما نستطيع نحن كفلسطينيين أن نفعله على أرض الواقع لتغيير ميزان القوى ولتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة ثقة الشعب بانتخابات حرة و ديمقراطية”.