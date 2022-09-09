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ذوبان أنهار جليدية في سويسرا

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:25
ذوبان أنهار جليدية في سويسرا
كلمات دالة:انهيارات جليديةأنهار جليديةسويسرا

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