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رأس التين.. لم تنجو من إرهاب المستوطنين الإسرائيليين

منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:29
رأس التين.. لم تنجو من إرهاب المستوطنين الإسرائيليين

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