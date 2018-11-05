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رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس يطالبون بإلغاء “يهودية الدولة”

رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس يطالبون بإلغاء “يهودية الدولة”
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