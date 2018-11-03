رئيسا الأركان التركي والأمريكي يبحثان الوضع في "منبج"

أعلن المتحدث باسم الأركان الأمريكية باتريك رايدر، السبت، أن رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد بحث مع نظيره التركي يشار غولر، خلال اتصال هاتفي، القضايا الأمنية بين البلدين، والوضع في مدينة منبج السورية.



وقال المتحدث الأمريكي، في بيان صحفي، إن "رئيسي أركان البلدين بحثا الملف السوري، علاوة على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج، بما في ذلك الدوريات المشتركة التي تعد خطوة مهمة لخفض التوتر على طول الحدود، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، لافتا إلى أنهما بحثا جهود مكافحة الإرهاب المستمرة، من أجل تحقيق نصر دائم على تنظيم الدولة.



وأكد رايدر أن "الولايات المتحدة وتركيا تستفيدان بصفتهما عضوين مهمين في الناتو من العلاقات العسكرية القوية المستمرة بينهما".



يأتي ذلك بعدما أعلنت أنقرة، الجمعة، أن تركيا والولايات المتحدة رفعتا عقوبات متبادلة مفروضة على وزيرين لدى كل منهما، في وقت تتراجع حدة التوتر بين الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي.

وتبادلت الدولتان فرض عقوبات في آب/ أغسطس في أحد أسوأ الخلافات الدبلوماسية بين عضوي الحلف الأطلسي، بعد أن رفضت محكمة في محافظة إزمير إطلاق سراح القس اندرو برانسون، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في 25 تموز/ يوليو.



لكن العلاقات تحسنت منذ الإفراج عن برانسون، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، وعودته إلى الولايات المتحدة.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا، الخميس الماضي، بشأن سوريا، بعد أن بدأت الدولتان تسيير دوريات مشتركة في منبج بشمال سوريا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.