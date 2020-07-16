رئيسة البرلمان البولندي: السلام العادل يرتكز على حل الدولتين

وارسو 16 تموز2020

أكدت رئيس مجلس النواب البولندي الجبيتا فيتيك، أن بولندا بحكم تاريخها تتفهم معاناة الشعب الفلسطيني، واضحت أن البرلمان البولندي يؤكد الموقف البولندي الثابت مع السـلام العادل المبني على مبدأ حل الدولتين، الذي يحفظ حقوق وتطلعات الجميع. مضيفة أنها تتابع مجريات الوضع في المنطقة بقلق شديد.

وأضافت أن بولندا تنظر بقلق الى السـياسة الدولية في الوقت الراهن، حيث لا يكترث أحد لقضايا الشعوب والأمن والسـلام العالميين. مشيرة أن بولندا تعلم جيداً ما يعنيه الظلم والحرب "ولهذا نحاول المساعدة قدر المستطاع دائماً".

وأشارت رئيسة مجلس النواب أن بولندا تعبر عن موقفها بشكل واضح على السـاحة الأوروبية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسـطينية. مؤكدة أنها ستعمل على تعزيز هذا الموقف بالتشاور مع الرئيس البولندي ووزير الخارجية والبرلمان لرؤية الخطوات الممكنة لدعم واسناد الجهود الرامية للوصول الى الحل العادل، واردفت أنها ترى أهمية إيجاد معادلة دولية محفزة بشكل جيد تعمل على دعم حل الدولتين وإنهاء الصراع.

وعبرت فيتك عن تثمينها لدور المجموعة البرلمانية مع فلسطين في الدورة السابقة، وأنها ستدعم بشكل عاجل تشكيل المجموعة البرلمانية المشتركة الفلسـطينية- البولندية مباشرة بعد الاجازة البرلمانية، مضيفة الى ان دور المجموعة البرلمانية مهم في التعاون والبقاء على تواصل قريب مع القضية الفلسـطينية.

فيما قدم السفير خليفة التهاني باسم القيادة الفلسطينية لرئيس مجلس النواب السيده فيتيك على نجاح العملية الانتخابية الديمقراطية، واعادة انتخاب الرئيس اندجي دودا لدورة رئاسية ثانية. معبراً عن تقدير الشعب الفلسطيني للمواقف البولندية الداعمة والمساندة لشعبنا، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وبشكل خاص البرلمانية.

ووضع سفير فلسطين، رئيس مجلس النواب، في صورة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة والعالم جراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتهورة التي تدفع المنطقة نحو الانفجار، وتهدد الامن والسلم العالميين.

وأضاف خليفة، خلال لقاءه رئيس مجلس النواب، أن قيام دولة الاحتلال "إسرائيل" بضم الأغوار يعني تلاشي العملية السياسية وانتهاء حل الدولتين، داعياً مجلس النواب البولندي للانخراط في تحرك برلماني واسع وفاعل على الصـعيد البرلماني العالمي لحماية النظام والسلم في منطقة الشرق الاوسط من تغول وتجاوزات حكومة الاحتلال المتواصلة، واتخاذ خطوات فاعلة لمنع إسـرائيل من ممارساتها الأحادية بما فيها ضم الأراضي، الذي يهدد بنسـف مبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب البولندي السيده الجبيتا فيتك أمس الاربعاء، سفير دولة فلسطين في مقر المجلس.