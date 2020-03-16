رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتقييد السفر بسبب كورونا ونائبها يدخل الحجر

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الإثنين فرض قيود على حركة السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت دعوة رئيسة المفوضية غداة ادخال نائبها الأول فرانس تيمرمانس، الحجر الصحي، في إطار التدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الإثنين، إن “تيمرمانس لا يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، لكنه خضع للحجر الصحي جراء لقائه مع وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون البيئة برون بوارسون في 6 مارس/آذار الجاري”.

وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا كـ”جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الإثنين، أصاب “كورونا” أكثر من 174 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و687، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

