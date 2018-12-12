رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفوز بثقة النواب المحافظين

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الأربعاء بأكثرية 200 صوت مقابل 117 في تصويت أجراه نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه، لحجب الثقة عنها إثر إعلان جزء منهم رفضهم لاتفاق بريكسيت الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين إنّ نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم بعدما فشل الجناح المتشدّد ضمن هؤلاء في حشد أكثرية الـ117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها.

ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنّه حصّنها لمدة عام على الأقل ضدّ أي تحدّ جديد قد تواجهه داخل حزبها.

وفور الإعلان عن نتيجة التصويت حقّق الجنيه الإسترليني مكاسب كبيرة إذ ارتفعت قيمته أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1% تقريباً لتصل إلى 1,2597 دولاراً للجنيه الواحد.

يذكر أن التصويت الذي أجراه نواب حزب المحافظين، أطلقه ضدّ رئيسة الوزراء 48 نائباً من حزبها لحجب الثقة عنها، أي 15% من الكتلة، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.

وكانت ماي استبقت هذا التصويت بإعلانها عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2022.

وتعهّدت ماي بمواجهة مساعي النواب المتشدّدين في حزبها المحافظ للإطاحة بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في حزيران/يونيو 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ولو خسرت ماي ثقة نواب حزبها لتعيّن إجراء انتخابات حزبية لاختيار زعيم جديد للمحافظين يخلفها في رئاسة الوزراء. ولكنّ ماي فازت في التصويت، ما يعني أنّها أصبحت بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة على الأقلّ.

وجاء طرح مذكرة حجب الثقة بماي بناء على رسائل بهذا المعنى تقدّم بها عشرات من النواب المحافظين بعد قرار رئيسة الوزراء تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أقرّت بأنّها ستخسره.