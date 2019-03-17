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رئيسة وزراء نيوزيلندا تلقّت بيان الإرهابي قبل الهجوم بدقائق

رئيسة وزراء نيوزيلندا تلقّت بيان الإرهابي قبل الهجوم بدقائق
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